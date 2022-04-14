Россия возобновит железнодорожное сообщение с Монголией

С 29 апреля «Российские железные дороги» возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Монголией, сообщается на сайте компании. Это решение приняли после того, как оперативный штаб снял ограничения на перемещение через сухопутный участок российско-монгольской границы.

В расписание возвращаются международные поезда № 306/305 Иркутск — Улан-Батор и № 305/306 Улан-Батор — Иркутск, — говорится в сообщении.

Поезда будут следовать из Иркутска в Улан-Батор по вторникам и пятницам, обратно по субботам и воскресеньям.

В «РЖД» напомнили, что все пассажиры, прибывающие в Монголию из России, должны заполнить в поезде «медицинскую декларацию», которую выдают проводники. Также сотрудники таможенной службы Монголии проверят температуру пассажиров. Кроме того, в компании указали, что после пересечения границы пассажиры, следующие в Монголию, должны носить маски.

Международное пассажирское сообщение с Монголией приостановили с 10 марта 2020 из-за распространения коронавируса.

В конце марта Финские железные дороги заявили о прекращении движения поезда Allegro по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Allegro был единственным поездом, на котором можно добраться из России в Евросоюз.

Позже РЖД прекратили отправку грузов в направлении Финляндии. Это решение последовало вслед за заявлением финской государственной компании VR Group о приостановке грузового железнодорожного сообщения.