Финляндия заявила о прекращении движения поездов в Россию с 28 марта

Финские железные дороги заявили о прекращении движения поезда Allegro по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки с 28 марта, пишет Helsingin Sanomat. Allegro является единственным поездом, на котором можно добраться из России в Евросоюз.

Движение поезда Allegro, следующего из Хельсинки в Санкт-Петербург, будет приостановлено с понедельника. В четверг министр по европейским делам и управлению собственностью Титти Туппурайнен направил письмо в VR Group (государственная железнодорожная компания Финляндии​), в котором говорилось, что эксплуатация данного поезда более нецелесообразна, — сообщается в материале.

Издание отмечает, что 27 марта у пассажиров из Хельсинки будет шанс добраться до Санкт-Петербурга на утреннем рейсе Allegrо, однако дневной рейс уже будет отменён.

В воскресенье оба регулярных рейса будут выполняться из Санкт-Петербурга в Хельсинки, — дополнили в газете.

До этого VR Group сообщала, что железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией прекратится 26 марта.

Ранее молочно-промышленная компания Valio и производитель кофе Paulig из Финляндии заявили, что уходят с российского рынка. О намерении остановить свою деятельность на территории РФ объявил и финский производитель продуктов питания Fazer.