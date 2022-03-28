РЖД прекратили отправку грузов в направлении Финляндии

Российские железные дороги прекратили отправку грузов в направлении Финляндии с 26 марта, сообщили в Telegram-канале компании. Это решение последовало вслед за заявлением финской государственной компании VR Group о приостановке грузового железнодорожного сообщения с РФ из-за западных санкций, введённых против РЖД.

В связи с санкциями финская железнодорожная компания VR Group уведомила РЖД о невозможности приёма грузовых поездов, и с 26 марта отправка грузов в направлении Финляндии прекращена, — говорится в сообщении.

РЖД объявили об увеличении экспортных перевозок по альтернативным направлениям. С 16 марта среднесуточная погрузка в Азербайджан и транзитом через Азербайджан выросла на 20,9%, через погранпереход Наушки с Монголией — на 11,1%, через Казахстан в Китай — в 2,2 раза, в Белоруссию и через Белоруссию — почти в два раза.

Также в компании сообщили, что для расширения экспортных возможностей ведут переговоры с Китайскими железными дорогами по дополнительной передаче грузовых поездов.

Компания VR прекратила с 27 марта движение товарных составов в сторону России и перестала принимать грузовые поезда из РФ. Все товарные вагоны, которые сейчас находятся в Финляндии, возвратят в Россию.

Ранее в VR заявили, что обязаны соблюдать санкции, введённые Западом.

Кроме того, на неопределённое время прекращается движение пассажирского поезда Allegro, который курсировал между Хельсинки и Санкт-Петербургом.