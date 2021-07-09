Режим чрезвычайной ситуации вводится в предолимпийском Токио

В столице Японии Токио с 12 июля вводится режим чрезвычайной ситуации. Это происходит менее чем за две недели до открытия Олимпийских игр с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные власти.

Перенесённые с 2020 года Игры откроются 23 июля и продлятся вплоть до 8 августа. При этом нынешний режим ЧС — четвёртый по счёту — продлится до 22 августа.

Ранее организаторы Олимпиады пришли к выводу, что практически все мероприятия Игр будут проходить без зрителей.

Также заблаговременно было объявлено, что иностранные болельщики в принципе не будут допускаться в Японию.