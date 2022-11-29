В КНР заявили, что крейсер США незаконно вторгся в воды у островов Наньшань

Фото: Petty Officer 1st Class Jeremy G/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Ракетный крейсер США Chancellorsville незаконно вторгся в китайские воды у островов Наньшань, заявили представитель южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли в китайской соцсети WeChat. При этом американский флот опровергает заявление КНР о нарушении крейсером территориальных вод. Как сообщает официальный аккаунт 7-го флота в соцсетях, корабль прошел в соответствии с нормами международного права.

Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря, — сообщил китайский представитель.

Цзюньли отметил, что китайские военные силы организовали мероприятия для предупреждения и сопровождения американского крейсера, в результате чего американский корабль покинул воды у островов.

В августе сообщалось, что в Восточно-Китайском море два патрульных корабля морской полиции КНР вошли в зону островов Сенкаку (Дяоюйдао), принадлежащих Японии. Помимо них еще два китайских судна находились в акватории, прилегающей к зоне спорных территории. Отмечалось, что суда находились на этой территории достаточно долго.

До этого суда КНР заходили в акваторию в середине мая. Тогда четыре корабля береговой охраны Китая вошли в зону острова Минамикодзима. В ответ на это береговая охрана Японии направила предупреждение кораблям ВМС КНР немедленно покинуть территориальные воды.