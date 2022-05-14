Четыре корабля КНР вошли в зону спорных островов в Восточно-Китайском море

Фото china-defense.com

Четыре корабля береговой охраны Китая вошли в зону островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, сообщает NHK. По информации телеканала, корабли находились у побережья острова Минамикодзима.

Береговая охрана Японии направила предупреждение кораблям ВМС КНР немедленно покинуть территориальные воды.

С начала 2022 года китайские корабли неоднократно заходили в зону спорных островов. Последний раз подобный инцидент с участием двух патрульных кораблей ВМС КНР произошёл 9 мая.

Острова Сенкаку являются спорными территориями, на которые претендуют Китай и Япония. По версии Токио, Япония занимает их с 1895 года. В Пекине при этом отмечают, что на японских картах 1783 и 1785 годов острова обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны Сенкаку находились под контролем США и были переданы Японии в 1972-м.