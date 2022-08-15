Корабли Китая вошли в зону спорных с Японией островов Kyodo: корабли КНР вошли в зону спорных с Японией островов Сенкаку

Фото: Zhang Bin/China Military

В Восточно-Китиайском море два патрульных корабля морской полиции КНР вошли в зону островов Сенкаку (Дяоюйдао), передает агентство Kyodo. Помимо них еще два китайских судна находятся в акватории, прилегающей к зоне спорных территории. По информации агентства, на одном из кораблей есть оборудование, похожее на автоматическую пушку.

Kyodo подчеркивает, что судна находятся на этой территории достаточно долго. По данным агентства, на протяжении 122 дней корабли КНР непрерывно присутствуют у островов.

Острова Сенкаку являются спорными территориями, на которые претендуют Китай и Япония. По версии Токио, Япония занимает их с 1895 года. В Пекине при этом отмечают, что на японских картах 1783 и 1785 годов острова обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны Сенкаку находились под контролем США и были переданы Японии в 1972-м.

Ситуация вокруг архипелага обострилась после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являвшихся гражданами Японии. После этого в Китае прошли массовые акции протеста. С тех пор китайские корабли постоянно входят в зону спорных островов и курсируют вдоль архипелага.

В последний раз судна КНР заходили в акваторию в середине мая. Тогда четыре корабля береговой охраны Китая вошли в зону острова Минамикодзима. В ответ на это береговая охрана Японии направила предупреждение кораблям ВМС КНР немедленно покинуть территориальные воды.