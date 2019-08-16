https://static.news.ru/photo/a3d01ccc-c100-11e9-99f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оппозиция Гонконга допускает возможность обратиться за поддержкой иностранных государств. Там заявляют, что намерены так поступить на фоне заявлений КНР о том, что США вовлечены в антикитайскую деятельность в стране.

Незадолго до этого комитет по международным делам Палаты представителей Соединённых Штатов опубликовал заявление с призывом к властям Китая отказаться от подавления мирных протестов. Канцелярия МИД КНР в ответ обвинила Америку в сговоре с преступными элементами, которые вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге.

Если вы знаете дипломатию, то вам следует знать, что все консульства, все посольства имеют контакты с правительством и оппозицией. Их задача — понять, что произошло в этой стране или в этом городе, — рассказал РИА Новости заместитель координатора оппозиционного Гражданского фронта по правам человека Вонг Йик-мо.

По его словам, китайское правительство «всегда всё демонизирует, а потом говорит людям, что за всем этим стоят Соединённые Штаты». Он подчеркнул, что оппозиционеры действительно могли бы обратиться за помощью в ООН или Европейский союз.

Как писал News.ru, масштабные протесты вспыхнули в Гонконге более двух месяцев назад. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашений. Правительство объявило о бессрочной приостановке рассмотрения документа, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.