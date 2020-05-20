Азия

Прокуроры потребовали 35 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи

12:05, 20 мая 2020
Пак Кын Хе Пак Кын Хе Фото: Pool Korea Out/Xinhua/Global Look Press

Прокуроры Республики Корея потребовали 35-летнего тюремного заключения для бывшего лидера страны Пак Кын Хе. 

На слушаниях в Верховном суде Сеула по делу о взяточничестве, злоупотреблении властью и растрате прокуроры попросили обязать экс-президента выплатить штраф в размере $24,36 млн и две неустойки в размере $2,68 млн и $162,5 тысячи, передаёт Yonhap.

Импичмент Пак Кын Хе был утверждён в 2017 году. После этого её арестовали и приговорили к тюремному заключению за коррупцию и злоупотребление властью. Позднее суд второй инстанции Южной Кореи оправдал экс-политика по ряду обвинений в коррупции. В ноябре 2019 года стало известно, что данное решение будет пересмотрено, писал NEWS.ru.

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