Продавай и властвуй: как обе Кореи извлекают выгоду из СВО Пхеньян сделал окончательную и бесповоротную ставку на РФ, тогда как подход Сеула оказался более изощренным

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Понаблюдав за развитием конфликта на Украине, Южная Корея (Республика Корея, РК) и КНДР в итоге заняли крайне прагматичные позиции, используя ситуацию для продвижения своих интересов, причем как дипломатических, так и экономических. Если Пхеньян сделал окончательную и бесповоротную ставку на Россию, пойдя на разрыв отношений с Киевом после признания республик Донбасса, то подход Сеула оказался более изощренным. Южная Корея, оставаясь в западном лагере, дипломатически, а также экономически поддерживает Киев, присоединившись к антироссийским санкциям. Вместе с тем Сеул явно не торопится сжигать все мосты в отношениях с Москвой, всячески давая понять, что против РФ он и его бизнес действуют «по вынужденному минимуму», а сам он будет готов возобновить сотрудничество с Россией в полном объеме, как только позволит ситуация. Параллельно Южная Корея старается как можно быстрее занять те ниши, которые из-за украинского конфликта неожиданно открылись в ранее считавшихся неприступными для нее сегментах мирового рынка. Судя по предварительным результатам, как Сеул, так и Пхеньян весьма успешно добиваются поставленных целей, гарантируя преференции и выгоды для себя в новом мировом порядке.

Сеул решил быть как все

Начало Россией 24 февраля спецоперации на Украине застало южнокорейских политиков и экспертов врасплох — практически никто не ожидал и не предсказывал подобного разворота. Впрочем, далее Сеул действовал достаточно быстро и, следует признать, последовательно. Когда на Западе развернулась беспрецедентная антироссийская кампания и стало очевидно, что любое государство, которое попытается отделаться молчанием, будет восприниматься Вашингтоном как ставшее на сторону Москвы, то в Южной Корее быстро осудили «нарушающую международное право вооруженную агрессию» России, присоединившись ко всему пакету санкций, которые были введены в рамках единого подхода западного лагеря.

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Но Республика Корея не забыла и о возможных негативных последствиях для себя от ухудшения отношений с Россией. В Сеуле вспомнили, что Россия — хоть и не самый важный, но весомый торгово-экономический партнер. Она поставляет в РК важные ресурсы, граничит с Корейским полуостровом и может оказать влияние на политическую ситуацию в регионе. Что немаловажно для Южной Кореи — у Москвы довольно тесные отношения с Пхеньяном, а потому, как следствие, Россия, как полагают в Сеуле, может в той или иной степени влиять на северян.

В этой связи Южная Корея приняла решение «быть как все» — поддерживать те меры, которые были выработаны в рамках единого подхода стран Запада, но в то же время и не проявлять особой инициативы, не стремясь пополнить ряды наиболее антироссийски настроенных государств.

В итоге не только правительство президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, выходца из так называемого прогрессивно-демократического лагеря, но и сменившая его администрация консервативного и более проамерикански настроенного Юн Сок Ёля, сохранила подобную линию в отношении России и в целом конфликта на Украине — Киеву помогаем экономически, гуманитарно и морально, против России поддерживаем «общеобязательные» санкции, но без собственной дополнительной инициативы. В общем, поступаем так, чтобы не навлечь на себя недовольство США, но при этом даем понять России, что «мы вынуждены делать то, что приходится, но не более того».

Сеул отказал Киеву в поставках оружия

Важным показателем подхода Сеула к украинскому конфликту и отношениям с Москвой стала позиция, которую Южная Корея выработала по поводу просьб о поставках Украине корейского оружия и боеприпасов. Стоит отметить, что Сеул в этом плане подвергся сильному давлению. Очень активно и эмоционально уговаривали южнокорейцев помочь танками, гранатометами и прочими видами оружия представители Украины самого разного уровня, вплоть до президента Владимира Зеленского. Сеул неоднократно посещали официальные представители Киева, у которых была одна главная просьба: «Спасибо за экономическую и гуманитарную помощь, но нам нужно ваше оружие, дайте нам его!» Сильно давили на корейцев и американцы, в том числе на самом высоком уровне. Во второй половине мая в Сеул прибыл президент США Джо Байден, который с Юн Сок Ёлем также обсуждал украинскую проблематику. Побывавшие затем в Южной Корее американские представители уровнем пониже тоже неоднократно поднимали вопрос о поставках оружия Киеву.

Вместе с тем, насколько можно судить, в ходе разного рода закрытых консультаций российские официальные лица дали понять южнокорейским представителям, что они «всё понимают», но вот поставки оружия напрямую Украине будут восприниматься как агрессивный недружественный акт со всеми вытекающими последствиями. Сложно уверенно утверждать, угрожала ли Москва активизацией военно-технического сотрудничества с Пхеньяном, но на экспертном уровне в РФ звучали следующие идеи: «Если Сеул поставит оружие Киеву, то Москве стоит помочь Пхеньяну оружием и технологиями».

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Для Южной Кореи это бы означало, что очень далекий от Сеула и через несколько недель после начала переставший интересовать рядовых корейцев конфликт на Украине мог бы неожиданно материализоваться в военную угрозу самому Югу в виде усиления Северной Кореи, граница с которой отстоит от Сеула лишь на 40 км.

В итоге Южная Корея проявила достаточную твердость, неоднократно отказавшись поставлять оружие Украине напрямую. Было заявлено, что Сеул продолжит оказывать самую разную экономическую, гуманитарную, медицинскую помощь, расширит ее объемы, примет участие в восстановлении пострадавших от боевых действий регионов Украины, но «в отношении оружия — извините, своими интересами рисковать не будем».

Сдержанный Сеул

Кроме того, на дипломатическом уровне официальный Сеул также высказывался в целом о спецоперации достаточно сдержанно. Когда приходилось делать заявления по поводу Украины и России, то обычно говорилось следующее: «Действия Москвы осуждаем, но надеемся, что как можно скорее наступит мир и мы сможем вернуться к прежнему уровню сотрудничества с РФ». Это, в частности, неоднократно публично заявлял южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин.

Были и другие признаки того, что Сеул не хочет дальше портить отношения с Москвой. Нового посла Южной Кореи в Москве назначили быстро, несмотря на призывы «усилить дипломатическую изоляцию России». Хотя это не особо афишировалось, но администрация президента РК положительно и с благодарностью отреагировала на разного рода поздравительные послания из Кремля в связи с теми или иными событиями — от вступления Юн Сок Ёля на пост президента до поздравлений в связи с Днем освобождения Кореи 15 августа, которые отправлялись от имени Владимира Путина. Судя по словам российских официальных лиц, в ходе двусторонних консультаций корейские представители не стремятся без надобности поднимать украинскую тематику и снова и снова подчеркивают, что «будут рады возобновить сотрудничество, когда это позволит ситуация», то есть когда будут отменены «общеобязательные» для РК западные санкции.

Безусловно, введенные против России санкции сильно ударили и по южнокорейскому бизнесу и по работавшим в РФ корейским компаниям, но все же подход тут отличался от «общезападного». Если большинство западных компаний прекращали деятельность в России «из-за чувства моральной ответственности» и «нежелания работать в стране, которая совершила агрессию», то корейские фирмы если и прекращали работу, то только когда были вынуждены, например, из-за невозможности продолжать поставки комплектующих. О «моральной ответственности» корейский бизнес речи не вел, и часть компаний (например, знаменитая в РФ своими бисквитами-«чокопаями» фирма «Орион») продолжили расширять бизнес в России, сказав, что российский рынок для них слишком важен.

В политических и экспертных кругах Южной Кореи также уже сложилось понимание в стиле: «Наш „обязательный минимум“ по Украине мы сделали и делаем, а больше не надо — у нас есть свои интересы в отношениях с Россией». Когда бывший лидер правящей партии Ли Чжун Сок поехал с визитом в Киев, где активно общался с украинскими политиками и Владимиром Зеленским, то по возвращении домой Ли ждал холодный прием даже в своей партии. Там заявили, если говорить прямо, что он «полез не свое дело» и стал делать то, на что у него нет ни прав, ни полномочий. В администрации президента его хотя и приняли, но подчеркнули, что ездил он на Украину в личном качестве и не представлял президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Все призывы Ли Чжун Сока оказать помощь Украине, в том числе путем поставок вооружений, остались без официального ответа, а на уровне партии ему опять напомнили, что подобные вопросы не в его компетенции.

Не стоит думать, конечно, что РК заняла подобную сдержанную позицию из-за каких-то симпатий к России. Может у отдельных корейцев и есть какие-то положительные чувства к РФ, но в целом в Южной Корее Россию знают не очень хорошо. Даже до украинской ситуации, которая неизбежно привела к ухудшению восприятия корейцами России, к РФ относились как правило нейтрально-безразлично, а часто и настороженно. Сказывалось и сказывается то, что Россия «в контрах» с США — главным военно-политическим союзником Сеула, без которого корейцы не мыслят своего благополучия. Но тем не менее в Сеуле есть понимание, что у Кореи свои интересы. Именно этой чисто прагматичной точкой зрения и объясняется сдержанность Сеула.

Россия оценила прагматизм Южной Кореи

Прагматичный и сдержанный подход Сеула в определенной степени приносит свои плоды и в отношениях с Москвой. В политическом руководстве РФ заметили и оценили, что Южная Корея явно не в авангарде критиков России, не пошла на поставки оружия Киеву и в общем, где это возможно, продолжает искать пути сохранения и развития торгово-экономического сотрудничества.

В частности, южнокорейская компаний Korea Hydro and Nuclear Power, несмотря на все опасения корейцев по поводу возможных ответных санкций, была выбрана российским Росатомом в качестве одного из партнеров на поставку оборудования и строительства части объектов на египетской АЭС «Аль-Дабаа». Корейцы получили контрактов на $2,25 млрд и возможность расширить свой опыт по части возведения атомных электростанций.

В южнокорейских СМИ это было подано как большой успех и «прорыв». Если верить отдельным изданиям, то вообще создавалось впечатление, что это управляющая атомными станциями в Южной Корее компания KHNP, а не Росатом строит АЭС в Египте. Но в любом случае для корейцев это очень важная сделка, которая стала в том числе и плодом сдержанности Сеула по поводу украинской проблематики. Вряд ли бы KHNP получила бы контракты от Росатома, если бы Южная Корея встала бы в авангарде агрессивных критиков Москвы.

АЭС, оружие и другие прибыльные отрасли

Точно такой же прагматизм в действиях Сеула мы видим и по другим направлениям, для которого конфликт на Украине создал шансы застолбить за собой такие ниши, на которые Южная Корея раньше и не могла надеяться. Впрочем, о том, что «из-за российско-украинского конфликта у нас появился шанс и нам надо его немедленно использовать» — об этом уже давно открыто говорят как в правительстве, так и политических и деловых кругах Южной Кореи.

В частности, участие президента РК Юн Сок Ёля в саммите НАТО во многом и объяснялось желанием использовать этот шанс и, что греха таить, получить возможность заработать деньги. Поддержав вербально позицию НАТО и в то же время «отбившись» от призывов оказать помощь Украине поставками оружия, президент Южной Кореи смог усилить позиции своей страны по части получения контрактов и развития сотрудничества в атомной энергетике. Ожидается, что в ряде стран Европы в конце концов контракты на строительство АЭС получат корейцы, которых активно поддерживают США, пытаясь таким образом заполнить ту нишу в сфере атомного энергостроения, которую по причинам политического конфликта с Западом покинули в Европе Россия и Китай.

Фото: shutterstock.com

Сеул же, как мы теперь видим, смог получить контракты и от России в Египте и при этом активизировал сотрудничество со странами Европы, нацелившись на мегаконтракты на строительство АЭС, заручившись поддержкой Вашингтона. Атомная энергетика является одним из главных приоритетов президента РК Юн Сок Ёля в его работе по созданию новых локомотивов роста южнокорейской экономики, а потому не удивительно, что этой сфере уделяется такое внимание.

Еще более громкий прорыв «благодаря» конфликту на Украине Южная Корея смогла сделать в плане проникновения на рынок вооружений для стран Запада. Отказавшись напрямую (и бесплатно!) поставлять боеприпасы и вооружения Киеву, Южная Корея, можно сказать, делает это опосредованно, через третьи руки, продавая оружие тем странам, которые сами наиболее активно направляют на Украину свою технику. Так, Южная Корея договорилась продать Канаде около 100 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, так как канадские склады опустели после крупных партий помощи украинцам.

Но самый «жирный кусок» корейцы получили в отношениях с Польшей. Так, Южная Корея и Польша договорились о производстве и поставках Варшаве 980 танков, основанных на корейских К2, 648 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок К9, 48 легких штурмовиков FA-50. Точная сумма сделки не названа, но, согласно оценкам, она составит $15–20 млрд. Это крупнейший в истории Южной Кореи контракт на экспорт вооружений. Для сравнения скажем, что за весь 2021 год, который для корейского ВПК считается очень удачным, Корея поставила за рубеж оружия лишь на $7 млрд, а тут договорённости в два-три раза больше, и это в одну только Польшу!

Польша, как и Канада, изрядно истощила свои арсеналы, помогая Украине боеприпасами и техникой, а потому решила их пополнить корейскими образцами, заодно и освободившись от больших запасов техники советского образца.

Известно также, что Южная Корея намерена поставлять в другие страны Европы (разговоры идут о Норвегии, Швеции, Финляндии) и в Австралию свою технику, включая те же САУ К9, танки К2, БМП К21 и прочее.

Отметим, что «оборонка» и экспорт вооружений — также один из приоритетов президента РК Юн Сок Ёля. Неслучайно, что на пресс-конференции по случаю 100 дней своего президентства он заявил о цели войти в четверку крупнейших экспортеров оружия в мире. В 2021 году РК заняла восьмое место, но отметим, что в 2000 году Южная Корея была лишь на 31-м месте по этому показателю. Теперь же, как видно, вполне имеет шансы войти в четыре-пять главных производителей оружия в мире. Кстати, в период с 2017 по 2021 год Южная Корея стала самым быстрорастущим экспортером оружия.

Фото: wikimedia.org K21

Южная Корея очень быстро и удачно использовала возможности, которые появились из-за конфликта на Украине. Если бы не он, вряд ли страны Запада стали бы так активно обновлять свои арсеналы. Мировой рынок ВПК — очень эксклюзивная, закрытая и при этом очень прибыльная ниша, новичков (даже из числа союзников) там не любят. Однако спрос и общая ситуация оказались такими, что европейские и американские производители не успевают удовлетворять аппетиты покупателей, что и предоставило Южной Корее уникальный шанс проникнут туда, куда в другое время ее вряд ли бы пустили.

По этой же прагматической логике Южная Корея активно участвует в разного рода конференциях, где обсуждается, кто и как будет восстанавливать разрушенную часть Украины. У корейцев очень большой опыт по части строительства целых городов и крупных жилых и промышленных объектов под ключ, а потому украинская ситуация и тут позволит Корее неплохо заработать.

Смелый ход Страны чучхе и «дипломатическая победа республики»

С немалым успехом свои цели и задачи решает и другая Корея — Северная, для которой конфликт на Украине также открыл новое «окно возможностей». Хотя в доступных для своих граждан источниках КНДР долгое время не сообщала про начало конфликта, но публично — как с трибуны ООН, так и через вещающие на внешнюю аудиторию СМИ — представители Северной Кореи поддержали Москву, возложив ответственность за эскалацию на политику США и стран Запада, которые игнорировали обеспокоенность РФ и продолжали расширять НАТО на восток.

Эта реакция была ожидаема, однако мало кто предполагал, что КНДР пойдет куда дальше, сделав более смелый ход. 14 июля главный рупор КНДР — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) официально подтвердило появившиеся днем ранее в российских СМИ сообщения о том, что Пхеньян официально признал республики Донбасса — Донецкую Народную Республику (ДНР) и Луганскую Народную Республику (ЛНР), установив с ними дипломатические отношения. Северная Корея стала, таким образом, второй после Сирии зарубежной страной, признавшей ДНР и ЛНР. Реакция из Киева последовала очень быстро: Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР, а Владимир Зеленский пообещал «отреагировать жестко на всех уровнях». Насколько можно судить, КНДР прекрасно представляла себе возможный шаг Киева, и он ее особо не волновал.

Фото: dan-news.info

Ход с признанием и установлением дипотношений с ДНР и ЛНР перевел КНДР уже куда ближе к Москве даже среди тех стран, которые так или иначе были на ее стороне в конфликте. В мире хватает государств, которые не спешат присоединяться к санкциям Запада, но мало кто из них установил с республиками Донбасса дипотношения. Не случайно глава ДНР Денис Пушилин назвал признание со стороны КНДР «большой дипломатической победой» республики. Далее пошли уже разговоры о возможном открытии посольства в Пхеньяне и прочих шагах по активизации двусторонних связей между Пхеньяном и ЛДНР.

Таинственные отношения

Сложно говорить с уверенностью, почему северокорейское руководство пошло на такой шаг, когда могло бы просто выступать в СМИ и в ООН с поддержкой действий РФ, но, как видится, учитывались разные факторы, которые отвечали интересам Пхеньяна.

Высока вероятность того, что в Пхеньяне быстро увидели потенциально выгодную для нее особую международно-правовую ситуацию. С одной стороны, от ориентированный на Запад Украины Пхеньяну вряд что-то можно было получить. С другой, КНДР сама находится под санкциями ООН, которые в свое время поддержала в том числе и Москва, что закрывает возможности для разного рода видов помощи и поддержки Россией Северной Кореи — от экономической до военно-технической.

ДНР и ЛНР «не существуют» для ООН, которая вряд ли их признает, учитывая общий международный расклад и в конце концов право вето США, Великобритании и Франции в Совбезе ООН. Юридическое «отсутствие» республик означает, что ООН не введет против ДНР и ЛНР санкций. Однако для России республики Донбасса, наоборот, полноценные государства, которые признаны Москвой. То есть ДНР и ЛНР могут стать той самой территорией, через которую, если будет желание, Москва и Пхеньян смогут активизировать сотрудничество. Если называть вещи своими именами, то Россия может так или иначе помогать или передавать что-то ДНР и ЛНР, а те уже доставят это в Северную Корею. Москва же официально может заявить, что Донецк и Луганск — суверенные государства, которые вольны поступать, как захотят, а при этом ДНР и ЛНР нет смысла бояться санкций ООН из-за сотрудничества с Пхеньяном, так как республики Донбасса не признаны международной организацией.

Понятно, что в значительной части реальное сотрудничество будет все же ограничено отсутствием общих границ КНДР и Донбассом и нежеланием РФ, как постоянного члена СБ ООН, открыто нарушать введенные организацией против Пхеньяна санкции, но возможности открылись, и они немалые. Похоже, что в Северной Корее быстро поняли, что возможности из разряда теоретических перешли в реально осуществимые.

От вето на санкции до строек в Донбассе

На что же может рассчитывать КНДР? Во-первых, вполне можно ожидать поставки гуманитарной, продовольственной и экономической помощи от России Северной Корее. Данный вариант существовал и раньше, но теперь Москва получила дополнительный импульс «положительно рассмотреть» подобный вопрос. Не случайно 6 сентября директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил о возможности возобновления поставок в КНДР нефти и нефтепродуктов.

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Pres Ким Чен Ын

Также предполагается негативная реакция Москвы на любые попытки Запада ввести дополнительные санкции против Пхеньяна, даже если последний пойдет на очередные ядерные испытания. Возможность поддержки РФ и Китаем новых санкций против КНДР и так была невелика даже до признанию ЛДНР Пхеньяном — хотя бы по причине крайне напряженных отношений Москвы и Пекина с Вашингтоном, а теперь же у России будет еще своего рода «моральный долг» перед КНДР. Учитывая, если верить зарубежным экспертам, полную готовность Пхеньяна к очередным ядерным испытаниям в целях проверки возможностей создания тактического ядерного оружия, а также — обещания США и Южной Кореи жестко отреагировать на это, перспективы блокирования Москвой новых санкции против Пхеньяна по линии ООН весьма пригодятся Северной Корее.

Кроме того, есть разного рода проекты экономического, торгового и прочего сотрудничества ДНР и ЛНР с Северной Кореей. Из-за коронавируса и полного закрытия властями КНДР своих границ для въезда любых людей, включая своих граждан, за границей (в первую очередь в России) застряли около тысячи северокорейских рабочих. Их теперь можно немедленно направить на работу в ДНР и ЛНР. О высоком потенциале подобного вида сотрудничества заявил в середине июля посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. А когда КНДР откроет свои границы, поток северокорейских рабочих в ДНР и ЛНР может быть увеличен в разы.

Западные эксперты уже назвали подобный вариант, если он будет реализован, нарушением санкций СБ ООН со стороны России, но российские специалисты парируют, что меры ООН запрещают новое экономическое сотрудничество для России с КНДР, но не транспортное сообщение и транзит рабочей силы в третьи страны. Как минимум ситуация неоднозначная и открытого запрета на «путешествия» северокорейцев в Донбасс в санкциях ООН нет. КНДР, ДНР и ЛНР, как уже говорилось ранее, на меры ООН вообще не будут обращать внимания.

Кроме того, цитируя того же российского посла в КНДР, «практически на всех металлургических предприятиях, а также заводах транспортного машиностроения и электроэнергетики, построенных в КНДР при содействии СССР, всё ещё сохранилось в эксплуатации оборудование, которое выпускали предприятия из Донбасса», что также может стать востребованным направлением сотрудничества. Мацегора указал и на возможности обмена товарами между Пхеньяном и республиками Донбасса.

Фото: AP/ТАСС северокорейский рабочий

Можно также предположить, что ДНР и ЛНР могут стать территориями и для иного рода взаимодействия и сотрудничества между РФ и КНДР, включая военное, — спекуляции на эту тему уже озвучили ряд западных СМИ, однако это сложно проверить. Безусловно, Пхеньян был бы рад получить от России какие-то современные военные технологии и вооружения. Но спорным является вопрос о том, пойдет ли правительство РФ на подобную сделку, учитывая явный факт нарушения резолюций ООН. С другой стороны, о «донбасском канале» сотрудничества РФ и КНДР Москва может регулярно напоминать Сеулу, если последний вдруг решит предоставить Киеву оружие и боеприпасы напрямую.

Юг и Север ждут дивидендов

Таким образом, как видно, Южная и Северная Корея вполне определились и выработали свою линию в отношении событий на Украине. Эти подходы внешне очень разные, но по своей сути они едины в том, что и Сеул и Пхеньян смогли использовать ситуацию в своих целях и с немалой для себя пользой. Стоит все же отметить, что все эти потенциальные приобретения для КНДР пока остаются лишь в разряде именно «возможных». Это в некоторой степени отличает ее от Сеула, который своей реакцией на события на Украине, уже успел «монетизировать» собственную выгоду, подписав контракты на поставки оружия в Польшу, Канаду и другие страны, а также — участием в проекте по строительству АЭС в Египте под руководством Росатома. Конечно, хватает самых разных слухов и домыслов по поводу того, как Москва и Пхеньян уже начали помогать друг другу и что КНДР «получила» за признание ДНР и ЛНР, но независимо это проверить пока сложно. Впрочем, с высокой долей вероятности можно предположить, что не только Южная, но и Северная Корея извлечет материальную и другую выгоду из сложившейся ситуации.

Сеул — Москва