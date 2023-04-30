Призера Олимпиады-80 из России арестовали на Гоа за продажу наркотиков Призера Олимпиады-80 Светлану Варганову арестовали в Индии за продажу наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Серебряный призер Олимпийских игр-1980 по плаванию Светлана Варганова была арестована в Индии по обвинению в продаже наркотиков, сообщает Indian Express. Бывшая спортсменка была задержана на Гоа вместе с бывшим российским полицейским и их сообщником из Индии.

При задержании изъяли наркотические вещества и деньги, вырученные от их продажи. Операция по задержанию нарушителей длилась две недели. По данным полиции, Варганова проживала в Индии несколько лет и занималась продажей наркотиков иностранцам.

Варганова выиграла серебро на Олимпиаде-1980 в плавании брассом на 200 метров и стала чемпионкой мира в этой дисциплине в 1982 году. Также у нее есть бронзовая медаль мирового первенства в комбинированной эстафете 4x100 метров.

Ранее власти острова Бали депортировали двух россиян за их причастность к делу о запрещенных препаратах. Депортированных граждан РФ также внесли в черный список, пожизненно закрыв им въезд в Индонезию. В сообщении указано, что речь идет о 41-летнем Александре С. и 27-летнем Романе К. Мужчин поймали на вечеринке несколько дней назад. Полиция обыскала виллу в Нуса-Дуа и не нашла доказательства наличия наркотиков. Как объясняют журналисты, к этому моменту препараты были уже «израсходованы».