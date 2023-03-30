При пожаре на пассажирском судне на Филиппинах погибли 12 человек ABS-CBN: на Филиппинах погибли по меньшей мере 12 человек при пожаре на пассажирском судне

Фото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как минимум 12 человек, среди которых три ребенка, стали жертвами пожара на пассажирском судне у побережья провинции Басилан на юге Филиппин, сообщает телеканал ABS-CBN, ссылаясь на власти. На борту судна Lady Mary Joy находилось около 200 пассажиров, когда пожар начался у острова Балук-Балук.

Не менее 12 человек погибли в результате возгорания на коммерческом судне Lady Mary Joy у берегов Басилана в среду <...>. Среди погибших — как минимум три детей, — говорится в сообщении.

По словам губернатора провинции Джима Хатамана-Саллимана, большинство пассажиров были спасены, однако семь человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Еще 14 человек получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся рыболовный траулер на крупном судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи». В результате возгорания никто не пострадал.

В январе 2022 года на танкере под флагом Коморских островов, находящемся в Черном море, вспыхнул пожар. Его экипаж, состоящий из семерых россиян, эвакуировали. В результате пожара пострадавших не было.