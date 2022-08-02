Пожар на рыболовецком судне в Санкт-Петербурге попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге загорелся рыболовный траулер на крупном судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи», сообщили в пресс-службе предприятия. Представители экстренных служб прибыли на место происшествия, пишет РИА Новости. Причины и площадь возгорания не называются. В Сети появилось видео с места ЧП.

Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте, — говорится в сообщении.

«Адмиралтейские верфи» — одно из самых старых судостроительных предприятий России, основанное 5 ноября 1704 года. Основателем завода стал император Петр I. Доход компании на 2021 год составил 580 млн рублей.

Ранее стало известно, что пожар возник в выселенном здании, расположенном на востоке Москвы. Площадь распространения огня составила 800 квадратных метров. Началось обрушение. Инцидент произошел в доме № 6 по 1-му Иртышскому проезду. Информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека, включая двух детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).