Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с закупками топлива в кредит

Фото: Sri Lankan President's Media Div/Xinhua/

Global Look Press

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса рассказал в соцсетях, что попросил российского коллегу Владимира Путина помочь стране с кредитами на топливо, чтобы преодолеть текущие экономические проблемы. Шри-ланкийский лидер отметил, что также попросил возобновить рейсы компании «Аэрофлот».

Я провел очень продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за всю поддержку, оказываемую его правительством для преодоления прошлых вызовов, и запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем, — написал Раджапакса.

Он также рассказал о достижении договоренности об усилении двустороннего сотрудничества на туристическом, торговом и культурном направлениях.

Ранее сообщалось, что запасы топлива в Шри-Ланке исчерпаны. В хранилищах осталось 1,1 тысячи тонн бензина и 7,5 тысячи тонн дизеля. В этой связи в стране ожидают отключения электроэнергии и приостановки работы общественного транспорта. При этом Коломбо не может закупать топливо у регулярных поставщиков из-за просроченной задолженности в размере более $700 млн.