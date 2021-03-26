Пожар в индийской коронавирусной больнице погубил минимум 11 человек

https://static.news.ru/photo/7e5014f6-8e50-11eb-97ba-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Минимум 11 человек погибли и ещё 70 получили травмы при пожаре госпитале для больных новой коронавирусной инфекцией. Госпиталь находился на третьем этаже торгового центра в индийском мегаполисе Мумбаи. О трагедии рассказали представители властей города.

Пожарные проделали большую работу по спасению людей. Однако... некоторых из тех, кто находился на искусственной вентиляции лёгких, спасти не удалось. Я прошу прощения у их семей, — заявил в эфире телеканала India TV главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей.

По его словам, регион боролся с COVID-19 в течение 2020 года, когда недуг пришёл в Махараштр, в субъекте оказалось слишком мало кроватей и аппаратов ИВЛ, но чиновники не сдались и открыли временные больницы. Пострадавшему лечебному учреждению на время разрешили лечить пациентов с COVID-19. Действие разрешение истекало 31 марта.

Он отметил, что, по предварительной информации, пламя вспыхнуло не в больнице, а в ТЦ. Власти добавили, в ноябре 2020-го ТЦ направили уведомление из-за нарушений норм пожарной безопасности.

Накануне стало известно, что вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», созданную в РФ, начнут производить в Индии. Соответствующего соглашения достигли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Virchow Biotech. Ожидается, что в Индии будет производиться до 200 млн доз препарата в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один пациент погиб и ещё трое пострадали при пожаре в реабилитационном центре в посёлке Сорокино Красноярского края. Центр располагался в трёхэтажном частном жилом доме. Дом был передан социально-реабилитационному центру благотворительного фонда «Инициатива добра».