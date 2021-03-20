Достигнута договорённость о производстве вакцины «Спутник V» в Индии

https://static.news.ru/photo/a75f944c-8ae6-11eb-8f79-96000091f725_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет производиться в Индии. Соответствующего соглашения достигли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Virchow Biotech.

Ожидается, что в Индии будет производиться до 200 млн доз препарата в год. Передача технологий должна быть завершена во втором квартале 2021 года, после чего развернётся полномасштабное коммерческое производство вакцины. Отмечается, что потенциал индийской компании облегчит поставку «Спутника V» другим международным партнёрам.

Партнёрство по вакцине — единственный способ преодолеть пандемию. Мир продолжает борьбу с корнавирусом и мы видим растущий интерес к вакцине «Спутник V», так как это одна из наиболее эффективных доступных вакцин. Соглашение с Virchow Biotech — важный шаг для организации полномасштабного местного производства вакцины в Индии и для поставок нашим международным партнёрам по всему миру, — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводит пресс-служба фонда.

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в 54 странах мира с общим населением более 1,4 млрд человек. Эффективность препарата составляет 91,6%. Она основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных переносчиков человека и состоит из двух компонентов, благодаря чему иммунитет формируется на более продолжительный срок.

Как ранее писал NEWS.ru, Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, в настоящее время в рамках объединения уже одобрены четыре препарата и их будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.