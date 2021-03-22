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Пациент погиб при пожаре в реабилитационном центре под Красноярском

06:18, 23 марта 2021 19
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один пациент погиб и ещё трое пострадали при пожаре в реабилитационном центре в посёлке Сорокино Красноярского края. Центр располагался в трёхэтажном частном жилом доме.

Дом был передан социально-реабилитационному центру благотворительного фонда «Инициатива добра». Площадь пожара составила 375 квадратных метров, сообщает ТАСС.

Самостоятельно вышли из здания девять человек. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

На днях суд Лесосибирска Красноярского края отправил под домашний арест главу управления городского хозяйства, задержанного ранее по делу о халатности, повлёкшей смерть четырёх детей в огне. По версии следствия, подозреваемый ненадлежащим образом исполнял обязанности, в которые входило в том числе содержание жилищного фонда. Он также не принял мер по выселению семьи с пятью детьми из аварийного жилья, в которое она самовольно вселилась.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в результате пожара в двухэтажном административно-бытовом здании в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

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