Посол РФ в Пхеньяне сомневается в проведении саммита КНДР — США до ноября

https://static.news.ru/photo/bcec0eac-cbde-11ea-8583-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын и Дональд Трамп Фото: White House/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Встреча лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа вряд ли состоится до начала американских президентских выборов, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.

Поскольку вопрос американо-северокорейского саммита сейчас находится в фокусе внимания экспертов и прессы, позволю высказать своё личное мнение, дать взгляд, так сказать, с северокорейского угла. Почти уверен, что в условиях глобальной пандемии коронавируса, которая до ноября, очевидно, не закончится, Политбюро ЦК ТПК не даст своего согласия на выезд лидера партии за пределы страны — слишком большой риск для его жизни и здоровья, — сказал Мацегора в интервью NEWS.ru.

По словам посла, в Пхеньяне осознают, что кто бы ни находился у власти в США, американские внешнеполитические подходы по главным вопросам останутся прежними.

Можно, конечно, предположить, что здесь болеют за Трампа, а не за Байдена, и то только потому, что у председателя Госсовета КНДР установились хорошие отношения с нынешним президентом США, не более того, — добавил глава российской дипмиссии.

Мацегора отметил, что угроза КНДР преподнести США обещанный ранее «подарок на Рождество» до президентских выборов станет реальной в случае, если в Вашингтоне попытаются ввести новые санкции в отношении Пхеньяна.

Если американцы очень постараются, например, введут новые санкции, они могут расстроить эту дружбу (между лидерами США и КНДР. — NEWS.ru.), тогда вероятность «подарка» существенно возрастёт. В этом смысле можно говорить, что угроза реальна. И цель тоже понятна — удержать США от новых санкций, давления и угроз в адрес КНДР, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп не исключает новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Полностью интервью А. Мацегоры будет опубликовано на сайте NEWS.ru.