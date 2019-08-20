https://static.news.ru/photo/4057d208-c325-11e9-95ac-fa163e074e61_660.jpg Венкатеш Варма Фото: Сергей Булкин/News.ru

Индия не заинтересована в эскалации отношений с Пакистаном и считает статус Кашмира внутренним делом страны, заявил в интервью News.ru посол Индии в России Венкатеш Варма.

Со стороны Пакистана последовал ряд провокационных заявлений, направленных на обострение отношений. Индия не заинтересована в эскалации отношений с Пакистаном. Вопрос статуса Джамму и Кашмира решается в рамках индийского суверенитета и является исключительно внутренним делом страны. Пакистан не имеет к этому отношения. Этот вопрос регулируется 370 статьёй конституции Индии, и не является результатом какого-либо двустороннего соглашения с иностранным государством, — отметил дипломат в интервью News.ru.

Глава индийской дипмиссии добавил, что в Дели не видят никакой возможности для посредничества третьей стороны между Индией и Пакистаном.

Как ранее писал News.ru, посол Пакистана в России Кази Халлилула заявлял о намерениях Исламабада урегулировать разногласия с Дели политико-дипломатическим путём.