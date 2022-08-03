Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань, что показать приверженность Вашингтона поддержке островного государства, заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, передает телеканал TTV.
Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем, — заявила Пелоси.
После этого лавой администрации Тайваня вручила политику почетный «Орден Благожелательных облаков». Пелоси была одета в белый костюм и голубой топ, шею украшало крупное жемчужное колье.
Сегодня, 3 августа, второй день визита чиновницы на Тайване. У Пелоси уже состоялась встреча с вице-спикером местного парламента Цай Цичаном. В ходе нее она заявила о желании расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.