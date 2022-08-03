Пелоси назвала причину своего визита на Тайвань Пелоси назвала поддержку демократии причиной визита делегации США на Тайвань

Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань, что показать приверженность Вашингтона поддержке островного государства, заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, передает телеканал TTV.

Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем, — заявила Пелоси.

После этого лавой администрации Тайваня вручила политику почетный «Орден Благожелательных облаков». Пелоси была одета в белый костюм и голубой топ, шею украшало крупное жемчужное колье.

Сегодня, 3 августа, второй день визита чиновницы на Тайване. У Пелоси уже состоялась встреча с вице-спикером местного парламента Цай Цичаном. В ходе нее она заявила о желании расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.