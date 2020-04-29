Отложенная из-за коронавируса сессия ВСНП откроется в Пекине 22 мая

https://static.news.ru/photo/ea6530d8-89e0-11ea-aafe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) откроется в Пекине 22 мая. Решение было принято на заседании Постоянного комитета высшего законодательного органа Китая.

Власти сослались на постоянно улучшающуюся ситуацию с профилактикой пандемии коронавируса и контроль над ней, подчеркнув, что КНР постепенно возвращается к нормальной экономической и социальной жизни. 29 апреля в Китае зарегистрировали 22 новых случая заражения инфекцией.

Первоначально сессия была запланирована на 5 марта, однако её пришлось отложить из-за ситуации вокруг COVID-19, уточняет CNN.

Как писал NEWS.ru, темами заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей стали несколько законопроектов.