Опубликовано совместное фото смеющихся Путина и Ким Чен Ына в Aurus ЦТАК опубликовало фото смеющихся Путина и Ким Чен Ына из салона Aurus

Фото: kremlin.ru

Центральное телеграфное агенство Кореи опубликовало совместные снимки президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына из салона автомобиля Aurus. На одном из них за рулем находится российский лидер, на другой — его корейский коллега. На обоих снимках они запечатлены смеющимися.

Путин прокатил главу КНДР на своем Aurus во время визита в Пхеньян. После поездки лидеры государств совершили совместную пешую прогулку.

После визита в КНДР президент России отправился во Вьетнам. Его лимузин, на котором он приехал на переговоры в президентский дворец в Ханое, вызвал интерес у местных жителей. Вьетнамцы — как простые прохожие, так и сотрудники полиции — выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться на его фоне.

Угощение для приема от имени президента Вьетнама То Лама в честь российского лидера приготовил старейший ханойский отель «Метрополь». Главам государств предложили суп с морскими ушками и крабом и хлеб с оливковым маслом. Также подавали салат с красным редисом и креветками, спринг-роллы с омаром «по-рячангски», блинчики с тунцом и икрой форели и другое.

Визитом во Вьетнам президент России Владимир Путин подтвердил приверженность старым союзам, считает ирландский журналист Чей Боуз. Пока Москва укрепляет дружбу со своими союзниками, Запад их теряет, констатировал он.