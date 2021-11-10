Новый глава МИД Японии рассказал, как будут строиться отношения с Россией

Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что будет продолжать курс на развитие взаимовыгодных отношений с Россией. Он также намерен решить проблему подписания мирного договора, пишет РИА Новости.

На своей первой пресс-конференции Хаяси подчеркнул , что отношения между двумя странами должны развиваться в том числе в политической, экономической и культурной сферах. Он также отметил, что правительство не намерено перекладывать задачу подписания мирного договора с Россией на плечи следующих поколений и собирается заняться этим после разрешения вопроса по территориям.

Мы будем продолжать вести диалог на данном направлении, а также для разрешения территориального вопроса на основании существующих договорённостей, — подчеркнул Хаяси.

Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония будет проводить «решительную внешнюю политику» против России и Китая. По его словам, мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора, а суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что нежелание Токио заключать мирный договор с Москвой без урегулирования территориального вопроса лишь отдаляет перспективы его урегулирования.