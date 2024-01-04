Названы предварительные причины столкновения самолетов в аэропорту Токио CNN: сгоревший в аэропорту Токио самолет не получал разрешения на взлет

Фото: Yue Chenxing/XinHua/Global Look Press

Пассажиры смотрят на обломки рейса 516 JAL после столкновения самолетов в аэропорту Ханэда в Токио

Самолет береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским лайнером авиакомпании Japan Airlines в токийском аэропорту Ханэда, не получал разрешения на взлет, сообщает CNN со ссылкой на официальную стенограмму сообщений диспетчерской службы. Отмечается, что еще одним фактором аварии могла стать неисправная работа сигнальных огней на взлетно-посадочной полосе.

Из стенограммы четырехминутного общения авиадиспетчеров с пилотами непосредственно перед аварией следует, что экипаж пассажирского лайнера получил разрешение на посадку, но четкого разрешения на взлет самолета береговой охраны не было — вместо этого ему предлагалось «вырулить к месту ожидания». Записи также указывают, что одной из причин авиакатастрофы могли стать неработающие сигнальные огни. Министр транспорта Японии Тэцуо Сайто заявил журналистам, что расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что самолет береговой охраны Японии пошел на посадку, получив на это разрешение от диспетчера. Отмечается, что разрешение было не только дано, но и продублировано.

2 января из-за столкновения двух воздушных транспортных средств загорелся при посадке пассажирский лайнер, в котором находились порядка 400 человек. Экипаж борта провел эвакуацию людей, они спускались по специальному трапу. Рейс прибыл в столицу с севера страны, из Саппоро. Самолет в дальнейшем подлежит списанию.

Позднее стало известно, что пять из шести членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии погибли. Выжившим оказался пилот самолета, его состояние оценивается как крайне тяжелое.