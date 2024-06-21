На базаре в Ташкенте поймали мужчину в женской одежде и никабе Жителя Ташкента арестовали на 15 суток за ношение женской одежды и никаба

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На одном из базаров Ташкента в Узбекистане поймали 21-летнего мужчину, на котором была женская одежда и никаб. При задержании молодой человек пытался оказать сопротивление полицейским, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ташкентский городской суд.

Во время судебного заседания он заявил, что с детства интересовался женской одеждой и носил никаб. Его признали виновным в нарушении законодательства и приговорили к 15 суткам административного ареста и штрафу в размере 10 базовых расчетных величин (около 23 тысяч рублей).

В 2023 году в Узбекистане ввели штраф за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Накануне президент Таджикистана Эмомали Рахмон также подписал закон о запрете ношения хиджаба, сообщает Asia-Plus. Согласно тексту документа, за несоблюдение запрета на ношение «чуждой одежды» предусмотрен штраф.

Ранее опрос «Царьграда» показал, что 86% россиян считают, что в стране нужно запретить никабы, так как в публичных местах лицо должно быть открыто. Еще 7% респондентов ответили, что каждый регион страны должен по-своему решать этот вопрос. 4% опрошенных проявили безразличие, а 3% посчитали запрет нарушением права верующих.