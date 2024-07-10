Мужчину со змеями в штанах задержали в Китае В КНР задержали мужчину, который пытался провезти более 100 редких змей в брюках

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Сотрудники таможни в Китае задержали мужчину, который хотел провезти в брюках 104 редких змеи, сообщает Cqnews. Контрабандист пытался пройти по зеленому коридору пропускного пункта в порту Футянь, у него в одежде было шесть пакетов со змеями.

Что толкнуло мужчину на провоз змей в Китай, не уточняется. Он нарушил законы КНР о ветеринарном контроле и биологической безопасности.

Ранее уральские таможенники задержали гражданина Китая, в багаже которого нашли 120 незадекларированных бюстгальтеров, передает пресс-служба таможни региона. Вес товара составлял 40 килограммов. Иностранец пояснил, что хотел обменять предметы гардероба у фабрики-изготовителя на такие же, но другого цвета.

До этого таможенники задержали пассажирку из Дубая, которая планировала провезти в своем теле трое швейцарских часов на сумму 12,5 млн рублей. Женщина пыталась избежать таможенных платежей в размере 3,6 млн рублей. Часы выполнены из сплава золота 750-й пробы, нержавеющей стали и сверхпрочной керамики. Предметы инкрустированы бриллиантами. Экспертиза подтвердила, что это оригинальные изделия. Нарушительницей оказалась 52-летняя гражданка Вьетнама.