Появилось видео с часами, которые в себе провозил пассажир Таможня Домодедово: задержана пассажирка из Дубая с часами на 12,5 млн рублей

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Таможенники задержали пассажирку из Дубая, которая планировала провезти в своем теле трое швейцарских часов на сумму 12,5 млн рублей, сообщила пресс-секретарь таможни Домодедово Екатерина Свистак. В опубликованном ТАСС видео представлены Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak. Женщина пыталась избежать таможенных платежей в размере 3,6 млн рублей.

Нарушительницей оказалась 52-летняя гражданка Вьетнама. Инспекторы остановили ее во время прохождения зеленого коридора и попросили пройти через рамку металлодетектора, в результате чего сработал звуковой сигнал. В ходе личного досмотра выяснилось, что она незаконно перевозит наручные часы класса люкс, — рассказала Свистак.

Часы выполнены из сплава золота 750-й пробы, нержавеющей стали и сверхпрочной керамики. Предметы инкрустированы бриллиантами. Экспертиза подтвердила, что это оригинальные изделия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров) и части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, а также штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее таможенники задержали двоих москвичей и двоих граждан Грузии за попытку вывезти на Украину установки для сброса ракет военной авиацией. Задержанные организовали пересылку по указанию иностранных кураторов.