Китайца с 40 килограммами маминых лифчиков огорошили на таможне в России Китаец хотел обменять мамины лифчики, но его задержали на уральской таможне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Уральские таможенники задержали гражданина Китая, в багаже которого нашли 120 незадекларированных бюстгальтеров, передает пресс-служба таможни региона. Вес товара составлял 40 килограммов. Иностранец пояснил, что хотел обменять предметы гардероба у фабрики-изготовителя на такие же, но другого цвета.

Мужчина пояснил, что товар принадлежит его матери, владеющей магазином нижнего белья в Екатеринбурге. Изделия он вывозил на родину, чтобы обменять на фабрике на аналогичный товар другого цвета, а затем ввезти обратно в Россию и продать. По его словам, о необходимости декларирования партии не знал, — сообщили в Таможенной службе.

Против иностранца был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товара). Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией.

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