Монгольская народная партия сообщила о победе на выборах в стране

https://static.news.ru/photo/2ecaeb58-b64d-11ea-b53e-fa163e074e61_660.jpg Дашзэгвийн Амарбаясгалан Фото: Erkhembayara/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Секретарь Монгольской народной партии (МНП) Дашзэгвийн Амарбаясгалан сообщил о победе своей фракции на общенациональных выборах. Об этом свидетельствует предварительный подсчёт голосов.

По словам Амарбаясгалана, партия получила 62 из 76 мандатов в Великом государственном хурале (парламенте). На сегодняшний день главным конкурентом для МНП остаётся Демократическая партия Монголии.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса монгольское правительство обеспечило на участках повышенные меры безопасности.

Всем голосующим раздавали бесплатные медицинские маски и перчатки. Голосование проводилось 24 июня 2020 года с 7:00 утра до 22:00 вечера.

Как информировал NEWS.ru, 21 июня 2020 года прошли выборы в парламент Сербии. Не обошлось без инцидентов. Так, два жителя Белграда подрались на избирательном участке.