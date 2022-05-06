МИД Китая напомнил о бомбёжке своего посольства в Белграде силами НАТО

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Китай никогда не забудет бомбардировку посольства страны в Югославии силами Североатлантического альянса, который следовало бы похоронить вместе с холодной войной. Однако он продолжает быть инструментом гегемонии ряда стран, неся угрозу мировой безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе китайского МИД.

Военные НАТО во главе с США 23 года назад серьёзно нарушили соответствующие международные конвенции и основные нормы международных отношений, нагло пошли в обход СБ ООН и на протяжении 78 дней бомбили суверенное государство Югославию, что привело к гибели тысяч ни в чем неповинных мирных жителей, включая трёх китайских журналистов, — заявили в ведомстве.

В заявлении также отмечается, что «ни китайский народ, ни сербский народ, ни международная общественность не забудут варварский акт агрессии НАТО».

Помнить историю, бережно хранить мир и не допускать повторения этого отрезка истории — лучший способ отметить этот день... Мы надеемся, что США и НАТО по-настоящему раскаются в преступлениях, совершённых ими в то время, полностью откажутся от менталитета холодной войны, прекратят оказание давления и принуждение суверенных государств, серьёзно отнесутся к закономерным опасениям всех стран в сфере безопасности, чтобы действительно поспособствовать миру, долговременному порядку и долгосрочной стабильности в Европе и во всём мире, — подчеркнули в ведомстве.

В МИД КНР указали, что бомбёжка посольства страны нанесла серьёзный ущерб американо-китайским отношениям. И вместо того, чтобы быть похороненым по окончании холодной войны, НАТО продолжает «накалять обстановку в качестве инструмента отдельных стран в их стремлении к гегемонии, нанося серьёзный ущерб и угрожая мировой безопасности и стабильности, а также международной справедливости и беспристрастности».

По мнению Пекина, международному сообществу стоит проявлять бдительность и решительно противодействовать этому. Также в ведомстве отметили, что страна выступает против «гегемонизма, политики силы, менталитета холодной войны и «игры с нулевой суммой».

Бомбардировки СРЮ силами НАТО начались 24 марта 1999 года, 7 мая в результате бомбового удара НАТО пострадало здание посольства КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и свыше 20 получили ранения.

Постпред Китая Чжан Цзюнь ранее заявил, что расширение НАТО на восток не сделало Европу безопасной. Наоборот, такие шаги Североатлантического альянса посеяли семена конфликта, отметил он на заседании Совбеза ООН.