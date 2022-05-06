Постпред Китая при ООН: расширение НАТО посеяло семена конфликта в Европе

Чжан Цзюнь / Фото Xie E/XinHua/Global Look Press

Постпред Китая Чжан Цзюнь заявил, что расширение НАТО на восток не сделало Европу безопасной. Наоборот, такие шаги Североатлантического альянса посеяли семена конфликта, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Неоднократное продвижение НАТО на восток после Холодной войны не только не сделало Европу хоть сколько-нибудь безопаснее, но посеяло семена конфликта, — подчеркнул Чжан Цзюнь.

Он также назвал Альянс зачинателем конфликтов в отношении суверенных государств, следствием которых становятся огромные потери среди мирных жителей, а также гуманитарные катастрофы.

Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, — добавил дипломат.

Ранее стало известно, что США пытаются максимально затянуть конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает снабжать Киев деньгами и вооружением, подливая масла в огонь и демонстрируя готовность драться до последнего украинца.