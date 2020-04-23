Мэр Осаки предложил ходить в магазины мужчинам из-за медлительности женщин

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Мэр третьего в Японии по числу жителей города Осака Итиро Мацуи столкнулся с публичной критикой после своего заявления, что мужчины на продуктовом шопинге были бы эффективнее женщин. Местные чиновники всячески пытаются предотвратить переполненность магазинов в условиях пандемии коронавируса.

Градоначальник предположил, что мужчины будут проводить в магазинах меньше времени, тем самым уменьшив потенциальное распространение COVID-19. В Осаке с 7 апреля введён режим чрезвычайной ситуации.

Женщины тратят больше времени на покупку продуктов, потому что они просматривают различные продукты и взвешивают, какой вариант лучше. Мужчины быстро хватают то, что им сказали купить, так что они не задержатся в супермаркете — это позволит избежать тесного контакта с другими, — пояснил Мацуи на пресс-конференции.

После этих слов мэра журналист Сёко Эгава написала в Twitter, что «люди, ничего не знающие о повседневной жизни, не должны делать заявлений».

В Японии по состоянию на 24 апреля зарегистрировано 13 100 случаев заражения коронавирусом, 330 пациентов скончались, передаёт CNN.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времён Второй мировой войны, писал NEWS.ru.