Мэр Осаки предложил ходить в магазины мужчинам из-за медлительности женщин

Мэр третьего в Японии по числу жителей города Осака Итиро Мацуи столкнулся с публичной критикой после своего заявления, что мужчины на продуктовом шопинге были бы эффективнее женщин. Местные чиновники всячески пытаются предотвратить переполненность магазинов в условиях пандемии коронавируса.
Градоначальник предположил, что мужчины будут проводить в магазинах меньше времени, тем самым уменьшив потенциальное распространение COVID-19. В Осаке с 7 апреля введён режим чрезвычайной ситуации.
Женщины тратят больше времени на покупку продуктов, потому что они просматривают различные продукты и взвешивают, какой вариант лучше. Мужчины быстро хватают то, что им сказали купить, так что они не задержатся в супермаркете — это позволит избежать тесного контакта с другими, — пояснил Мацуи на пресс-конференции.
После этих слов мэра журналист Сёко Эгава
В Японии по состоянию на 24 апреля зарегистрировано 13 100 случаев заражения коронавирусом, 330 пациентов скончались,
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времён Второй мировой войны, писал NEWS.ru.
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