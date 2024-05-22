Mash: бежавший из России красноярец спровоцировал смертельное ДТП в Паттайе Mash: разыскиваемый за смертельное ДТП россиянин спровоцировал аварию в Таиланде

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Telegram-канал Mash сообщил, что житель Красноярска Артем Ломаско, который на протяжении двух лет скрывается после смертельного ДТП в России, спровоцировал смертельную аварию в Таиланде. По данным канала, 40-летний владелец агентства недвижимости в Паттайе сел пьяным за руль и врезался в мотоцикл, водитель которого находится в тяжелом состоянии, а пассажирка погибла, сам красноярец арестован

Как сообщает Mash, Ломаско в 2021 году крае, будучи пьяным, сбил в Красноярском мужчину, который скончался. По данным канала, после этого мужчина взял кредит на 2 млн рублей и покинул Россию. В Mash выяснили, что россиянина также разыскивают за неуплату 500 тысяч рублей алиментов на 11-летнюю дочь.

Ранее в подмосковном Красногорске мотоциклист врезался в машину дорожной патрульной службы. На кадрах с моментом ДТП видно, что столкновение произошло при выезде патруля ДПС на дорогу. Судя по движению авто, можно предположить, что машина заглохла на повороте. Ехавший по дороге мотоциклист не успел затормозить.

До этого в Челябинске суд оштрафовал несовершеннолетнего самокатчика на 500 тысяч рублей за то, что тот сбил пенсионерку. Как уточнили в региональной прокуратуре, в пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда и указанные расходы на лечение.