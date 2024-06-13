Лавров получил письмо о желании вступить в БРИКС от одной азиатской страны Глава МИД Таиланда передал Лаврову письмо о намерении страны стать членом БРИКС

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»/kremlin.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг передал официальное письмо о намерении королевства вступить в международную организацию БРИКС российскому коллеге Сергею Лаврову, сообщили в МИД страны. Отмечается, что передача прошла во вторник, 11 июня, после заседания Диалога БРИКС с развивающимися странами, который состоялся в Нижнем Новгороде.

Министр вручил письмо, выражающее намерение Таиланда стать полноправным членом БРИКС, господину Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, которая в настоящее время председательствует в БРИКС, — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что совещание министров иностранных дел организации ранее прошло в Нижнем Новгороде. Встреча глав МИД стран БРИКС началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Ибрахиме Раиси и руководителе внешнеполитического ведомства республики Хосейне Амире Абдоллахияне.

До этого глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан в ходе визита в Китай заявлял, что Турция также хотела бы присоединиться к БРИКС. В настоящий момент в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.