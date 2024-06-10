Совещание глав МИД БРИКС началось с минуты молчания в память о Раиси

Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Совещание министров иностранных дел БРИКС началось с минуты молчания в память о погибших президенте Ирана Ибрахима Раиси и главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана. Встречу открыл российский министр Сергей Лавров, добавив, что приносит глубочайшие соболезнования народу Ирана. Трансляция заседания опубликована на сайте МИД.

Коллеги, друзья, я хотел бы открыть наше заседание минутой молчания в память о безвременно ушедших президенте Ирана Раиси и нашем коллеге Амире Абдоллахияне и принести тем самым глубочайшие соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, семьям погибших. Прошу всех встать, — отметил Лавров.

Встреча министров иностранных дел БРИКС состоялась в Нижнем Новгороде. На ней присутствует делегация Ирана, которую возглавляет и.о. министра иностранных дел Али Багери Кани.

Ранее сообщалось, что глава турецкого МИД Хакан Фидан с рабочим визитом посетит Россию 10–11 июня. В Москве дипломат проведет двусторонние встречи, а в Нижнем Новгороде примет участие в сессии БРИКС+, которая пройдет на полях встречи министров иностранных дел БРИКС.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что рост интереса к БРИКС фиксируется во всех регионах мира. На данный момент уже более 30 государств обозначили свое стремление в той или иной форме выстраивать взаимодействие с объединением.