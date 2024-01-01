Лауреат Нобелевской премии мира получил тюремный срок Dhaka Tribune: нобелевский лауреат Мухаммад Юнус получил полгода тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус получил полгода тюремного заключения по делу о нарушении трудового законодательства, сообщает газета Dhaka Tribune. По ее данным, наказание также назначили главе компании Grameen Telecom, основанной Юнусом, Ашрафулу Хасану, его приговорили к такому же сроку заключения и штрафу в $272.

Суд Дакки приговорил нобелевского лауреата доктора Мухаммеда Юнуса, председателя правления Grameen Telecom и еще троих человек к шести месяцам тюремного заключения за нарушения трудового законодательства, — пишет газета.

Департамент инспекции фабрик и предприятий в 2021 году возбудил дело против Юнуса и других лиц. Из материалов дела следует, что проверка департамента выявила несколько нарушений трудового законодательства в Grameen Telecom. Среди них числятся непредоставление постоянных рабочих мест 101 сотруднику компании и отсутствие формирования фонда социального обеспечения.

Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира в 2006 году за вклад в экономическое развитие. Он также получил международное признание после того, как стал предоставлять микрозаймы бедному населению Бангладеш через Grameen Bank.

Ранее стало известно, что голливудский актер Пирс Броснан, известный по роли Джеймса Бонда, предстанет перед судом. Отмечается, что он совершил мелкое правонарушение, прогуливаясь в Йеллоустонском национальном парке. Согласно иску, 70-летний артист ходил по термальным источникам парка за пределами отведенных для этого пешеходных зон. Судебное заседание запланировано на 23 января в окружном суде США в штате Вайоминг.