Коронавирус выявили у двух российских моряков в Шанхае

https://static.news.ru/photo/99185902-c406-11ea-8571-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карантинная служба шанхайского порта выявила коронавирусную инфекцию в активной форме у двух российских членов экипажа одного из судов. В настоящее время оба моряка госпитализированы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные власти, ещё 19 членов экипажа изолированы и находятся под наблюдением медиков.

Отмечается, что оба россиянина вылетели 28 июня из Москвы и 9 июля прибыли в Шанхай. Название судна не приводится.

В Шанхае с начала эпидемии коронавирусной инфекции нового типа зафиксировано 382 ввозных случая заражения и 342 местных, из которых семь закончились смертью пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, самая безопасная в текущей эпидемиологической ситуации страна, куда можно оправиться в отпуск, — это Китай, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.