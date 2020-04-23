Коронавирус нашли ещё у 14 членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica

48 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica заразились коронавирусом. Лайнер с марта стоит в порту в японской префектуре Нагасаки, на его борту нет туристов.
Увеличение числа инфицированных COVID-19 на корабле вызывает опасения, так как в случае ухудшения ситуации нагрузка на местные больницы существенно возрастёт,
Один из заразившихся коронавирусом членов экипажа находится в госпитале и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое.
Как писал NEWS.ru, экипаж судна состоит из 623 человек, среди заразившихся коронавирусом есть гражданин России.
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