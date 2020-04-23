Коронавирус нашли ещё у 14 членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica

https://static.news.ru/photo/007cb98e-852e-11ea-839f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dona, S./Global Look Press

48 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica заразились коронавирусом. Лайнер с марта стоит в порту в японской префектуре Нагасаки, на его борту нет туристов.

Увеличение числа инфицированных COVID-19 на корабле вызывает опасения, так как в случае ухудшения ситуации нагрузка на местные больницы существенно возрастёт, отмечает Reuters.

Один из заразившихся коронавирусом членов экипажа находится в госпитале и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое.

Как писал NEWS.ru, экипаж судна состоит из 623 человек, среди заразившихся коронавирусом есть гражданин России.