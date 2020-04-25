Корейский дипломат прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Сингапуре за сутки увеличилось на 618 — до 12 693. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Мы проверили и подтвердили ещё 618 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре, — цитирует РИА Новости заявление ведомства. Уточняется, что из больниц выписаны 1002 человека, которые полностью справились с болезнью. Сейчас...