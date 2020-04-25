Азия

Корейский дипломат прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

23:33, 25 апреля 2020 10
Лидер КНДР Ким Чен Ын Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: Global Look Press

Руководитель Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос прокомментировал информацию о смерти или плохом состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына. По его словам, эти данные не соответствуют действительности.

Он уверен, что её распространяют со злыми намерениями, передаёт Bloomberg.

Информация о тяжёлом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной, — подчеркнул он.

NEWS.ru писал, что американское издание New York Post сообщило о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее о состоянии Ким Чен Ына высказался президент США Дональд Трамп, заявивший, что сообщения о болезни северокорейского лидера не соответствуют действительности.

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