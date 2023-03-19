КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Пресс-служба береговой охраны Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap. В ведомстве призвали ближайшие корабли связаться с властями при обнаружении обломков ракеты. Представители береговой охраны страны при этом не уточнили примерный район падения ракеты.

КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты, — сообщили в береговой охране.

Токио неоднократно критиковало Пхеньян за «безрассудные» запуски ракет в сторону акватории Японского моря.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что если США попытаются сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан, Пхеньян воспримет это действие как объявление войны. По ее словам, одно СМИ Южной Кореи сообщило, что командование ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе выступило с подобными идеями.

МИД КНДР до этого призвал международное сообщество обратить внимание на преступный характер поставок оружия Киеву из США. По мнению неназванного дипломата, из-за действий Вашингтона на Украине происходят разрушения и кровопролитие.