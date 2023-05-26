Китайскому стримеру отрубили руку в прямом эфире

Фото: Li Jianan/Xinhua/Global Look Press

Китайскому стримеру отрубили руку в прямом эфире, сообщает Telegram-канал NEWS.ru. На молодого человека и его друга напал знакомый, вооруженный мечом. До этого у них состоялся словесный конфликт. Нападавший лишил стримера кисти руки и порезал ему спину. Через несколько часов агрессивного парня с мячом задержали. Отмечалось, что жизнь пострадавшего вне опасности.

В декабре 2017 года бывший муж россиянки Маргариты Грачёвой вывез её в лес, где отрубил кисти обеих рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего самостоятельно отвёз Грачёву в больницу. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Врачам удалось пришить Грачёвой левую кисть, для правой же был изготовлен протез.

В декабре 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел обращение россиянок Маргариты Грачёвой, Натальи Туниковой, Елены Гершман и Ирины Петраковой, пострадавших от домашнего насилия. Ответчиком по делу выступала Российская Федерация. Согласно решению, опубликованному на сайте ЕСПЧ, Россия должна выплатить Грачёвой более €370 тысяч в качестве компенсации затрат на медицинские услуги, расходов из-за потери дохода и компенсации морального вреда.