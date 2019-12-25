https://static.news.ru/photo/bd54bc54-271f-11ea-84fa-fa163e074e61_660.jpg Истребитель Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-57, относящийся к пятому поколению, китайский портал Sohu назвал истребителем поколения 4+++.

В материале говорится о том, что декабрьское крушение самолёта может создать трудности в его развитии. Авторы публикации отметили, что 2019 год «действительно плохой для России».

Во-первых, авианосец загорелся и подводная лодка затонула. Теперь разбился даже драгоценный испытательный образец, — говорится в заметке.

Авторы считают, что «русским нужно работать усерднее». В противном случае, по их мнению, страна может отстать от других государств в ряде отраслей. Журналисты отметили, что причина неудач — недостаточное финансирование и некачественные детали, используемые в производстве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что для лётчика-испытателя Алексея Горшкова, управлявшего разбившимся под Хабаровском истребителем Су-57, случившаяся авария была не первой. До этого мужчине уже приходилось катапультироваться из падающего самолёта.