Российский истребитель Су-57, относящийся к пятому поколению, китайский портал
В материале говорится о том, что декабрьское крушение самолёта может создать трудности в его развитии. Авторы публикации отметили, что 2019 год «действительно плохой для России».
Во-первых, авианосец загорелся и подводная лодка затонула. Теперь разбился даже драгоценный испытательный образец, — говорится в заметке.
Авторы считают, что «русским нужно работать усерднее». В противном случае, по их мнению, страна может отстать от других государств в ряде отраслей. Журналисты отметили, что причина неудач — недостаточное финансирование и некачественные детали, используемые в производстве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что для лётчика-испытателя Алексея Горшкова, управлявшего разбившимся под Хабаровском истребителем Су-57, случившаяся авария была не первой. До этого мужчине уже приходилось катапультироваться из падающего самолёта.
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