В КНР прошла церемония передачи ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) авианосца «Шаньдун». Он является первым кораблём такого класса, построенным собственными силами Китая.
Водоизмещение авианосца составляет 55–70 тысяч тонн, длина — 315 м, ширина — 75 м. Он способен развивать свыше 30 узлов. На его палубах могут разместиться до полусотни самолётов и вертолётов.
Церемонию, в которой принимали участие около пяти тысяч военных моряков и строителей, посетил генсек ЦК КПК Си Цзиньпин,
«Шаньдун» — второй авианосец в составе китайского флота. Первый — «Ляонин» Пекин приобрёл в конце ХХ века у Украины. Корабль ранее назывался «Варяг» и был переименован только в 2012 году после модернизации.
Ранее NEWS.ru писал о пожаре на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов». В результате инцидента погибли два человека и пострадали ещё 14. Предполагается, что причиной возгорания стало нарушение техники безопасности.
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