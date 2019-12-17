https://static.news.ru/photo/b090d18a-20d8-11ea-b4b9-fa163e074e61_660.jpg Авианосец «Шаньдун» Фото: CC0/wikimedia.org

В КНР прошла церемония передачи ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) авианосца «Шаньдун». Он является первым кораблём такого класса, построенным собственными силами Китая.

Водоизмещение авианосца составляет 55–70 тысяч тонн, длина — 315 м, ширина — 75 м. Он способен развивать свыше 30 узлов. На его палубах могут разместиться до полусотни самолётов и вертолётов.

Церемонию, в которой принимали участие около пяти тысяч военных моряков и строителей, посетил генсек ЦК КПК Си Цзиньпин, сообщает агентство «Синьхуа».

«Шаньдун» — второй авианосец в составе китайского флота. Первый — «Ляонин» Пекин приобрёл в конце ХХ века у Украины. Корабль ранее назывался «Варяг» и был переименован только в 2012 году после модернизации.

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