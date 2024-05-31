Китай подтвердил, что не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине Минобороны КНР: Китай продолжит продвигать мирный диалог по Украине

Фото: МО Украины

Пекин поддерживает мирное урегулирование и диалог по конфликту на Украине, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь на пресс-конференции по итогам переговоров глав военных ведомств КНР и США. Подчеркивается, что Пекин отвергает обвинения в поставке оружия какой-либо из сторон, передает издание China Daily в соцсети Х.

Министры обороны Китая и Соединенных Штатов Дун Цзюнь и Ллойд Остин провели встречу в пятницу, 31 мая, в ходе конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Отмечается, что это встреча стала первой между главами оборонных ведомств за два года.

Министр обороны Китая сообщил своему американскому коллеге, что Китай не поставляет оружие ни одной из сторон украинского конфликта, но поддерживает мир и диалог, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем поднял вопрос о помощи Пекина Москве в укреплении «индустриальной базы России». Остин подчеркнул, что в данной теме важно поддерживать открытыми линии связи между военными ведомствами США и КНР.

До этого главы МИД стран G7 по итогам переговоров выразили обеспокоенность в связи с поставками российской стороне товаров двойного назначения, в том числе военного оборудования. Кроме того, они обратились к КНДР, Ирану и Китаю с призывом не расширять сотрудничество с РФ в нарушение резолюций СБ ООН.