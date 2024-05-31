Россия и Тайвань стали темой переговоров США и Китая Глава Пентагона и глава МО Китая обсудили помощь России и ситуацию с Тайванем

Фото: Liu Fang/XinHua/Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем поднял вопрос о помощи Пекина Москве в укреплении «индустриальной базы России», передает ТАСС. Остин подчеркнул, что в данной теме важно поддерживать открытыми линии связи между военными ведомствами США и КНР.

Еще одной темой разговора стала ситуация вокруг Тайваня — американская сторона выражает обеспокоенность в связи с военной активностью Китая в регионе. По словам Ллойда, Пекин не должен использовать переходный период в политике Тайваня в качестве предлога для принудительных мер.

Министр выразил обеспокоенность недавней провокационной активностью НОАК в районе Тайваньского пролива, — указано в сообщении.

Ранее главы МИД стран G7 по итогам переговоров выразили обеспокоенность в связи с поставками российской стороне товаров двойного назначения, в том числе военного оборудования. Кроме того, они обратились к КНДР, Ирану и Китаю с призывом не расширять сотрудничество с РФ в нарушение резолюций СБ ООН.

Американский конгрессмен Майкл Маккол ранее заявил, что учения китайской армии у берегов Тайваня показали незаинтересованность Пекина в получении контроля над островом мирным путем. По его словам, Вашингтон не прекратит поставки оборонительных вооружений Тайваню.