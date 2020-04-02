Китай объявил 4 апреля днём траура по жертвам коронавируса

Общенациональный траур по погибшим от коронавирусной инфекции объявлен Госсоветом КНР, 4 апреля будут отменены все развлекательные мероприятия.
По всей стране приспустят все влаги, в том числе в дипмиссиях. В 10:00 (5:00) жители Китая почтят память умерших пациентов и врачей, которые отдали свои жизни, спасая заболевших, тремя минутами молчания,
Как писал NEWS.ru ранее, несмотря на то, что Китай провозгласил окончание эпидемии COVID-19 на своей территории, опасность возникновения второй волны сохраняется. В стране нарастают панические настроения, связанные с тем, что кошмар в Ухани может повториться, как только карантинные меры будут отменены.
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