Китай объявил 4 апреля днём траура по жертвам коронавируса

https://static.news.ru/photo/744004e0-755f-11ea-b938-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency

Общенациональный траур по погибшим от коронавирусной инфекции объявлен Госсоветом КНР, 4 апреля будут отменены все развлекательные мероприятия.

По всей стране приспустят все влаги, в том числе в дипмиссиях. В 10:00 (5:00) жители Китая почтят память умерших пациентов и врачей, которые отдали свои жизни, спасая заболевших, тремя минутами молчания, передаёт ЦТК.

Как писал NEWS.ru ранее, несмотря на то, что Китай провозгласил окончание эпидемии COVID-19 на своей территории, опасность возникновения второй волны сохраняется. В стране нарастают панические настроения, связанные с тем, что кошмар в Ухани может повториться, как только карантинные меры будут отменены.