Индия получила первую партию «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/3090f770-aa71-11eb-b1da-96000091f725_660.jpg Фото: Hamza Turkia/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Первую партию вакцины против коронавируса «Спутник V» российского производства 1 мая привезли в Индию, передаёт ТАСС. Препарат доставили в аэропорт города Хайдарабад. Отправил груз Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), курирующий этот проект.

«Спутник V» стал третьей прививкой, допущенной к применению в республике. До сих пор при иммунизации в азиатской стране использовали только два препарата: Covishield британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета, а также Covaxin индийского предприятия Bharat Biotech.

Препарат российского производства привезли в Индию в день, когда в стране должны были начать новый этап прививочной кампании. Медики планируют разрешить получить вакцину всем гражданам старше 18 лет. До 1 мая привику делали только тем, кто старше 45 лет. Но в ряде штатов чиновники заявляли, что процесс иммунизации жителей в возрастной группе от 18 до 44 лет стартует, как только специалисты получат достаточно доз вакцин, которых пока не хватает.

В Индии за сутки зафиксировали 401 993 инфицированных, каждые три дня в стране число заражённых увеличивается на один миллион человек. Суточный прирост в Индии стал восьмым мировым антирекордом. В Минздраве страны объявили, что всего за пандемию зафиксировано 19 164 969 случаев заражения. Погибли за сутки 3523 пациента.

Ранее сообщалось, что российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о приближающейся волне коронавируса. Он призвал ускорить темпы вакцинации, хотя на сознательность сограждан он уже не рассчитывает. Медик напомнил, что именно из-за низких темпов вакцинации произошёл коллапс системы здравоохранения в Индии, и призвал не допустить такой ситуации в России.