Более 400 тысяч индусов заразились коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/f4f1179c-aa37-11eb-9756-96000091f725_660.jpg Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии за сутки зафиксировали 401 993 инфицированных, каждые три дня в стране число заражённых увеличивается на один миллион человек.

Как пишет ТАСС, суточный прирост в Индии стал восьмым мировым антирекордом. В Минздраве страны объявили, что всего за пандемию зафиксировано 19 164 969 случаев заражения. Погибли за сутки 3523 пациента.

Россия поможет Индии в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Ранее из подмосковного Жуковского направили в страну медицинское оборудование, среди которого аппараты ИВЛ, антиковидные препараты, кислородные концентраторы и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.

При этом Индия продлила запрет на международные пассажирские рейсы до конца мая, сообщило Главное управление гражданской авиации. Однако специальные грузовые рейсы и рейсы в рамках соглашений о «воздушном пузыре» продолжат выполнять.

Ранее NEWS.ru писал, что российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о приближающейся волне коронавируса. Он призвал ускорить темпы вакцинации, хотя на сознательность сограждан он уже не рассчитывает. Медик напомнил, что именно из-за низких темпов вакцинации, произошёл коллапс системы здравоохранения в Индии и призвал не допустить такой ситуации в России.