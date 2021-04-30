Более 400 тысяч индусов заразились коронавирусом за сутки

В Индии за сутки зафиксировали 401 993 инфицированных, каждые три дня в стране число заражённых увеличивается на один миллион человек.
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Россия поможет Индии в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Ранее из подмосковного Жуковского направили в страну медицинское оборудование, среди которого аппараты ИВЛ, антиковидные препараты, кислородные концентраторы и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.
При этом Индия продлила запрет на международные пассажирские рейсы до конца мая, сообщило Главное управление гражданской авиации. Однако специальные грузовые рейсы и рейсы в рамках соглашений о «воздушном пузыре» продолжат выполнять.
Ранее NEWS.ru писал, что российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о приближающейся волне коронавируса. Он призвал ускорить темпы вакцинации, хотя на сознательность сограждан он уже не рассчитывает. Медик напомнил, что именно из-за низких темпов вакцинации, произошёл коллапс системы здравоохранения в Индии и призвал не допустить такой ситуации в России.