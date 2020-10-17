Индия одобрила испытания российской вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/96c5e566-1064-11eb-8fd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/Global Look Press

Генеральный контролёр оборота лекарственных препаратов на индийском рынке (DCGI) дал добро на проведение в стране испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В стране будут осуществлены многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность, — цитирует РИА Новости сообщение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Испытания будут проходить в рамках партнёрства РФПИ с фармкомпанией Dr. Reddy’s. В рамках соглашения, достигнутого в сентябре, российский фонд предоставит компании 100 млн доз вакцины.

Мы рады сотрудничеству с регулирующими органами Индии и предоставим данные по безопасности и иммуногенности вакцины, полученные в ходе фазы III испытаний в России, в дополнение к данным клинических испытаний в Индии для содействия успешным испытаниям «Спутник V» в стране, — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российская вакцина «Спутник V» производства центра им. Гамалеи была зарегистрирована в августе, сейчас проходят испытания препарата на добровольцах.

14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российским медикам, которые работают с заражёнными коронавирусом пациентами, предпишут сделать прививку до конца года.