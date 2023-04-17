Глава Минобороны КНР заявил о новой эпохе отношений с Россией Министр обороны КНР Ли Шанфу: Китай и Россию связывают крепкие отношения

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Генерал Ли Шанфу (в центре)

Китай и Россия находятся в тесных связях, превышающих военно-политические альянсы времен холодной войны, передает слова министра обороны КНР Ли Шанфу пресс-служба Кремля. Он сделал это заявление во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Китайский политик охарактеризовал отношения между двумя странами как крайне стабильные. Также он подчеркнул, что они основаны на принципах невмешательства и непротивостояния третьим сторонам.

Ли Шанфу добавил, что Пекин и Москва активно сотрудничают в различных практических сферах и подчеркнул теплые отношения между народами двух стран. По его словам, отношения между КНР и Россией уже «вступили в новую эру».

Ранее Ли Шанфу поблагодарил Путина за то, что тот нашел возможность встретиться с ним в выходной день, тем более в праздник. Он отметил, что это его первый визит после избрания на пост министра обороны Китая в марте 2023 года. По словам Ли Шанфу, Россию для своего визита он выбрал сознательно, чтобы подчеркнуть особые отношения между Москвой и Пекином.

Си Цзиньпин посетил Москву в марте. Два из трех дней он провел на встречах с Путиным, обсуждая международные отношения. Си в том числе пожелал Путину удачи на предстоящих президентских выборах в 2024 году и выразил уверенность, что он одержит на них победу.